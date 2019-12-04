Атлетіко може підписати Пентека

Поляк потрапив до сфери інтересів матрацників

Нападник італійського Мілана і національної збірної Польщі Кшиштоф Пентек може перейти в мадридський Атлетіко.

Про це повідомляє AS.

Керівництво матрацників хоче підсилити лінію нападу і розглядає кандидатуру 24-річного поляка.

Повідомляється, що Атлетіко хоче орендувати Пентека у Мілана. Ще одним кандидатом є форвард Торіно Андреа Белотті, його мадридський клуб готовий купити.

Раніше, Мілан може віддати Пентека в оренду.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед готовий купити Пентека у Мілана.