Лілль переміг Ліон, погроми від Бордо та Бреста. Результати 16 туру Ліги 1

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Сьогодні, 3 грудня, відбулися перші матчі 16 туру Ліги 1.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
03 грудня, 16 тур
Анже – Марсель 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 – 17 Сансон, 0:2 – 41 Пайє
Бордо – Нім 6:0 (2:0)
Голи: 1:0 – 24 Маджа, 2:0 – 37 Маджа, 3:0 – 53 Маджа, 4:0 – 58 Де Превілль, 5:0 – 76 Отавіо, 6:0 – 87 Отавіо
Брест – Страсбург 5:0 (2:0)
Голи: 1:0 – 21 Менді, 2:0 – 45+1 Баттоккью, 3:0 - 53 Баттоккью, 4:0 – 75 Баттоккью, 5:0 – 90+3 Н’гома
Ліон – Лілль 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 – 68 Іконе
Нагадаємо, Реймс врятувався у матчі із Бордо.