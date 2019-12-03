Карпати будуть вирішувати свої проблеми без допомоги президента Петра Димінського.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Наскільки мені відомо, Карпати будуть вирішувати всі свої проблеми самостійно, автономно. Вони будуть вирішувати проблеми, з огляду на суми грошей, які вони можуть отримати. Цілком ймовірно, що вони будуть продавати футболістів, можливо, вони розраховують на платежі від інших клубів", - сказав Циганик.