Крістіан Еріксен може покинути Тоттенгем вже взимку

Півзахисник Тоттенгема Крістіан Еріксен має намір покинути лондонський клуб якомога раніше.

Про це повідомляє Evening Standard.

У Еріксена закінчується контракт влітку, проте деякі клуби розглядають варіант підписати гравця вже у січні.

В свою чергу керівництво лондонського клубу встановили ціну на футболіста. Вони будуть розглядати пропозиції починаючи з 45 млн євро.

У поточному сезоні Еріксен провів 16 матчів і забив лише 2 голи.

Нагадаємо, лідер Тоттенгема залишить команду.