Джерело - ua-football.com.
Півзахисник Тоттенгема Крістіан Еріксен має намір покинути лондонський клуб якомога раніше.
Про це повідомляє Evening Standard.
У Еріксена закінчується контракт влітку, проте деякі клуби розглядають варіант підписати гравця вже у січні.
В свою чергу керівництво лондонського клубу встановили ціну на футболіста. Вони будуть розглядати пропозиції починаючи з 45 млн євро.
У поточному сезоні Еріксен провів 16 матчів і забив лише 2 голи.
Нагадаємо, лідер Тоттенгема залишить команду.