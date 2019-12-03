Лідер Тоттенгема залишить команду

Еріксен не бажає продовжувати контракт

Джерело - Sport Arena.

Півзахисник Тоттенгема Крістіан Еріксен повідомив головному тренеру шпор Жозе Моуріньо про те, що не має наміру продовжувати контракт з клубом.

Про це повідомляє The Telegraph.

Запрошення Жозе Моуріньо і три перемоги поспіль внесли оптимізм і ясність в справи шпор. Уже відомо, що захисники Тобі Альдервейрельд і Ян Вертонген можуть продовжити свої контракти, які закінчуються в кінці сезону. У той же час, Еріксен не має наміру пролонгувати угоду з Тоттенгемом.

У керівництві Тоттенгема готові продати Еріксена вже в січні. Однак також данцеві буде дозволено проводити попередні переговори з іншими клубами, щоб покинути склад шпор вільним агентом наступного літа.

У поточному сезоні Еріксен провів у складі Тоттенгема 16 матчів у всіх турнірах, забивши два голи.

Нагадаємо, Почеттіно зворушливо попрощався з гравцями Тоттенгема.