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В Україні зупинили слідство по справі договірних матчів

Сьогодні 19:20 195 0
У Нацполіції не уточнили причину зупинення слідства
В Україні зупинили слідство по справі договірних матчів
#Україна

Джерело - ukrinform.ua.

Слідство у справі організації так званих договірних футбольних матчів зупинили.

Про це розповіли у Головному слідчому управління Нацполіції.

”Станом на 21 листопад 2019 року досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено на підставі п.3 ч. 1 ст. 280 Кримінального процесуального кодексу”, - розповіли у Нацполіції.

Норма законодавства, на яку посилаються у Нацполіції, передбачає зупинення слідства на період виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

У справі, слідство якого триває починаючи з травня минулого року, фігурують 35 українських клубів, у тому числі і 5 представників УПЛ – Десна, Олександрія, Ворскла, Колос та Олімпік.

Нагадаємо, апеляційний комітет УАФ скасував скандальне рішення щодо ПФК Суми.

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