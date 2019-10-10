Джерело - Чемпіон.
Апеляційний комітет Української асоціації футболу скасував рішення контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ про позбавлення ПФК Суми професійного статусу за договірні матчі.
Про це розповів журналіст Артем Франком у Telegram.
"Апеляційний комітет ФФУ скасував рішення КДК ФФУ по ПФК Суми. Повністю! Скасував і відправив на нове розслідування. Тим самим визнавши нікчемність зібраних бублик і К доказів", - написав Франков.
У квітні Суми був позбавлений професійного статусу, а президента клубу відсторонили через причетність до договірних матчів.
Раніше повідомлялося, що скандальний клуб планує повернутися в Чемпіонат України.