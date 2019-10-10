Справу щодо ФК Суми відправили на новий розгляд

Джерело - Чемпіон.

Апеляційний комітет Української асоціації футболу скасував рішення контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ про позбавлення ПФК Суми професійного статусу за договірні матчі.

Про це розповів журналіст Артем Франком у Telegram.

"Апеляційний комітет ФФУ скасував рішення КДК ФФУ по ПФК Суми. Повністю! Скасував і відправив на нове розслідування. Тим самим визнавши нікчемність зібраних бублик і К доказів", - написав Франков.

У квітні Суми був позбавлений професійного статусу, а президента клубу відсторонили через причетність до договірних матчів.

Раніше повідомлялося, що скандальний клуб планує повернутися в Чемпіонат України.