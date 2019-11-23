 Почеттіно зворушливо попрощався з гравцями Тоттенгема. ФОТО | Блоги | Champion.com.ua
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Почеттіно зворушливо попрощався з гравцями Тоттенгема

Сьогодні 07:26 Андрій Твердохліб 665 0
Почеттіно зворушливо попрощався з гравцями Тоттенгема

Джерело - Чемпіон.

19 листопада, стало відомо, що Маурісіо Почеттіно покинув посаду головного тренера Тоттенгема.

У коуча не було можливості зустрітися з командою через матчі кваліфікації Євро-2020. Тому керманич пропрощався з гравцями у, досить незвичний, спосіб. Аргентинець написав зверенення до команди на дошця для теоритичних занять.

"Велике спасибі всім вам! Ми не можемо попрощатися... Ви завжди будете в наших серцях", - написав Почеттіно.

Нагадаємо, Почеттіно на посаді керманича шпор замінив легендарний Жозе Моурінью.

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