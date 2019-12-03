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Динамо підписало бельгійського нападника

Сьогодні 16:31 447 0
Динамо підписало перспективного нападника
Динамо підписало бельгійського нападника
#Динамо, #УПЛ

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Київське Динамо підписало контракт із 19-річним бельгійським нападником Ібрагімом Каргбо-молодшим.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

З 17 листопада гравець перебував у статусі вільного агента, коли розірвав контракт із Роселаром за згодою сторін. 

Каргбо-молодший регулярно викликається до юнацьких збірних Бельгії. Наразі є гравцем команди U-19, за яку зіграв уже 7 матчів (1 м’яч).

Нападник є сином відомого гравця збірної Сьєрра-Леоне Ібрагіма Каргбо, який за свою кар’єру пограв у багатьох клубах Нідерландів, Бельгії, Азербайджану, Португалії та Англії.

Раніше, Динамо здобуло перемогу над Олімпіком.

Нагадаємо, Маріуполь відібрав очки у Шахтаря.

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