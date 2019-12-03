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Юнацька збірна України отримала суперників у кваліфікації ЧЄ-2021 (U-17)

Сьогодні 15:15 467 0
Українці зіграють зі збірними Бельгії, Грузії та Литви
Юнацька збірна України отримала суперників у кваліфікації ЧЄ-2021 (U-17)
#Україна, #Бельгія

Джерело - УАФ.

Юнацька збірна України (нині - U-16, гравці 2004 року народження) дізналася імена своїх суперників у кваліфікаційному раунді чемпіонату Європи-2021 (U-17).

Команди були розбиті на 13 груп по чотири в кожній. Волею жереба підопічні Сергія Нагорняка потрапили до групи 4 разом із командами Бельгії, Грузії та Литви.

Збірна Кіпру як господар Євро автоматично потрапила до фіналу. Збірні Нідерландів та Іспанії як найвищі за рейтингом отримали прямі путівки до еліт-раунду відбору, який відбудеться навесні 2021 року.

За підсумками кваліфікаційного раунду до еліт-раунду вийдуть по дві кращі команди з кожної групи та чотири кращі збірні із числа тих, що посядуть треті місця (вони визначаться за результатами матчів із двома першими командами).

Після еліт-раунду 15 кращих збірних приєднаються до Кіпру у фінальному турнірі Євро, що відбудеться в травні 2021 року.

Раніше, Шевченко став найкращим тренером України.

Нагадаємо, Тайсона визнали найкращим гравцем року.

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