Сассуоло сенсаційно відібрало очки в Ювентуса у 14 турі Серії А

Ювентус може втратити перше місце у Серії А

Джерело - Чемпіон.

У матчі 14 туру італійської Серії А Ювентус вдома приймав Сассуоло.

У першому таймі команди обмінялися забитими голами. На старті другого тайму Сассуоло вийшло вперед. У середині тайму Романья збив гравця Ювентуса і було призначено пенальті у ворота гостей - Роналду з точки переграв голкіпера - 2:2.

Чемпіонат Італії – Серія А

14 тур, 1 грудня

Ювентус - Сассуоло 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 20 Бонуччі, 1:1 - 23 Бога, 1:2 - 47 Капуто, 2:2 - 68 Роналду (пен)

Раніше, Мілан та Наполі розписали мирову в 13 турі Серії А.

Нагадаємо, Ювентус здобув вольову перемогу над Аталантою Маліновського.