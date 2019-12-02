Визначився найкращий голкіпер року

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Шахтар та збірної України Андрій Пятов здобув нагороду найкрашого голкіпера року за версією Футбольні зірки України-2019.

Андрій Пятов виграв конкуренцію у ще двох номінантів – воротаря Олександрії Юрія Паньків та Георгія Бущана із Динамо.

"Воратар – це одна із самих відповідальних робіт. Нарешті ми були відзначені", - прокоментував вручення нагороди Пятов.

Нагадаємо, Пятов ввійшов у символічну збірну відбору на Євро-2020.

Раніше, Миколенка визнали найкращим молодим гравцем року.