 Кальярі вирвав перемогу у Сампдорії у 14 турі Серії А | Футбол | Champion.com.ua
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Кальярі вирвав перемогу у Сампдорії у 14 турі Серії А

Вчора 23:57 169 0
Кальярі на останніх хвилинах матчу зміг вирвати перемогу у Сампдорії
Кальярі вирвав перемогу у Сампдорії у 14 турі Серії А
#Серія А, #Кальярі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 2 грудня, в рамках 14 туру Серії А Кальярі зустрічався із Сампдорією.

Господарі змогли відігратися із рахунку 1:3, а у доданий час Альберто Черрі приніс Кальярі перемогу.

Перемога дозволила Кальярі набрати 28 очок та закріпитися на 4 сходинці у турнірній таблиці.

Чемпіонат Італії - Серія А

2 грудня, 14 тур

Кальярі – Сампдорія 4:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 38 Квальярелла, 0:2 – 52 Рамірес, 1:2 – 69 Наїнгголан, 1:3 - 70 Квальярелла, 2:3 – 75 Педру Жоау, 3:3 – 76 Педру Жоау, 4:3 – 90+6 Черрі

Нагадаємо, Сассуоло сенсаційно відібрало очки в Ювентуса.

Також, Інтер здолав СПАЛ.

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