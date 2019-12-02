Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 2 грудня, в рамках 14 туру Серії А Кальярі зустрічався із Сампдорією.
Господарі змогли відігратися із рахунку 1:3, а у доданий час Альберто Черрі приніс Кальярі перемогу.
Перемога дозволила Кальярі набрати 28 очок та закріпитися на 4 сходинці у турнірній таблиці.
Чемпіонат Італії - Серія А
2 грудня, 14 тур
Кальярі – Сампдорія 4:3 (0:1)
Голи: 0:1 – 38 Квальярелла, 0:2 – 52 Рамірес, 1:2 – 69 Наїнгголан, 1:3 - 70 Квальярелла, 2:3 – 75 Педру Жоау, 3:3 – 76 Педру Жоау, 4:3 – 90+6 Черрі
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