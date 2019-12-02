 Майнц вирвав перемогу у Айнтрахта у 13 турі Бундесліги | Футбол | Champion.com.ua
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Майнц вирвав перемогу у Айнтрахта у 13 турі Бундесліги

Вчора 23:35 124 0
Майнц вирвав перемогу у Айнтрахта у 13 турі Бундесліги
#Майнц, #Бундесліга

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 2 грудня, у заключному матчі 13 туру Майнц приймав Айнтрахт.

Після пропущеного у першому таймі м’яча від Мартіна Гінтереггера господарі змогли відігратися та забити переможний гол.

Відзначимо, що у першому таймі Айнтрахт залишився у меншості, арбітр показав пряму червону картку Домініку Кору.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

02 грудня, 13 тур

Майнц – Айнтрахт 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 34 Гінтереггер, 1:1 – 50 Онісіво, 2:1 – 69 Салай

Нагадаємо, Баєр несподівано переміг Баварію.

Також, Боруссія М здолала Фрайбург.

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