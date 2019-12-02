Майнц вирвав перемогу у Айнтрахта у 13 турі Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 2 грудня, у заключному матчі 13 туру Майнц приймав Айнтрахт.
Після пропущеного у першому таймі м’яча від Мартіна Гінтереггера господарі змогли відігратися та забити переможний гол.
Відзначимо, що у першому таймі Айнтрахт залишився у меншості, арбітр показав пряму червону картку Домініку Кору.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
02 грудня, 13 тур
Майнц – Айнтрахт 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 34 Гінтереггер, 1:1 – 50 Онісіво, 2:1 – 69 Салай
Нагадаємо, Баєр несподівано переміг Баварію.
Також, Боруссія М здолала Фрайбург.