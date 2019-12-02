ЗМІ назвали володаря Золотого м'яча

Мессі отримає чергову відзнаку

Золотий м'яч отримає капітан Барселони Ліонель Мессі, який випередить в боротьбі за нагороду захисника Ліверпуля Вірджіла ван Дейка.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Цей Золотий м'яч стане для Мессі шостим - він поліпшить рекорд за цим показником, який ділить з форвардом Ювентуса Кріштіану Роналду (по 5 Золотих м'ячів).

Сьогодні у Франції відбудеться церемонія вручення Золотого м'яча. Початок о 21:30.

Раніше, Мессі приніс Барселоні перемогу над Атлетіко.

Нагадаємо, Реал з труднощами здолав Алавес.