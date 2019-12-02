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Збірна України із футзалу перемогла Хорватію

Сьогодні 21:19 156 0
Збірна Україна у Черкасах здобула перемогу над Хорватією
Збірна України із футзалу перемогла Хорватію
#Україна, #Хорватія, #УАФ

Джерело - УАФ.

Збірна України із футзалу у товариському матчі впевнено перемогла національну команду Хорватії.

Про це повідомляє УАФ.

Українці відмінно розпочали гру, відкривши рахунок вже на 2-й хвилині, відзначився Михайло Зварич. На 17-й хвилині подвоїв перевагу України Микола Білоцерківець. Третій гол у ворота хорватів забив Володимир Разуванов.

У другому таймі гол престижу забив Ведран Матошевич.

Товариський матч

02 грудня

Україна — Хорватія 3:1 (3:0)

Голи: 1:0 – 2 Зварич, 2:0 – 17 Білоцерківець, 3:0 - 19 Разуванов, 3:1 – 37  Матошевич

Нагадаємо, збірна України зіграє товариські матчі у Черкасах.

Раніше, Гусєв і Алієв гратимуть за футзальний клуб.

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