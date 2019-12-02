Джерело - УАФ.
Збірна України із футзалу у товариському матчі впевнено перемогла національну команду Хорватії.
Про це повідомляє УАФ.
Українці відмінно розпочали гру, відкривши рахунок вже на 2-й хвилині, відзначився Михайло Зварич. На 17-й хвилині подвоїв перевагу України Микола Білоцерківець. Третій гол у ворота хорватів забив Володимир Разуванов.
У другому таймі гол престижу забив Ведран Матошевич.
Товариський матч
02 грудня
Україна — Хорватія 3:1 (3:0)
Голи: 1:0 – 2 Зварич, 2:0 – 17 Білоцерківець, 3:0 - 19 Разуванов, 3:1 – 37 Матошевич
Нагадаємо, збірна України зіграє товариські матчі у Черкасах.
Раніше, Гусєв і Алієв гратимуть за футзальний клуб.