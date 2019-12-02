Захисник Манчестер Сіті Емерік Ляпорт вірить у чемпіонство свого клубу в АПЛ.

Про це розповів сам гравець.

"Звичайно, Сіті ще може стати чемпіоном. У минулому сезоні ситуація була дуже схожою, тоді Ліверпуль теж лідирував. У нас ще є час їх наздогнати і знову спробувати виграти АПЛ. Нам потрібно ретельно працювати і більше не програвати матчі.

Моє відновлення проходить дуже добре. Мені все ще потрібен час, але я сподіваюся, що зможу повернутися якомога швидше і знову виступати з одноклубниками. Не можу назвати точних термінів повернення, але близько 1,5-2 місяців", - розповів Ляпорт.