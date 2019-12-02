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Ляпорт вірить у чемпіонство Манчестер Сіті

Сьогодні 19:19 323 0
Емерік Ляпорт прокоментував боротьбу за чемпіонство у АПЛ
Ляпорт вірить у чемпіонство Манчестер Сіті
#Манчестер Сіті, #АПЛ, #Ляпорт

Джерело - ua.tribuna.com.

Захисник Манчестер Сіті Емерік Ляпорт вірить у чемпіонство свого клубу в АПЛ.

Про це розповів сам гравець.

"Звичайно, Сіті ще може стати чемпіоном. У минулому сезоні ситуація була дуже схожою, тоді Ліверпуль теж лідирував. У нас ще є час їх наздогнати і знову спробувати виграти АПЛ. Нам потрібно ретельно працювати і більше не програвати матчі.

Моє відновлення проходить дуже добре. Мені все ще потрібен час, але я сподіваюся, що зможу повернутися якомога швидше і знову виступати з одноклубниками. Не можу назвати точних термінів повернення, але близько 1,5-2 місяців", - розповів Ляпорт.

Нагадаємо, Манчестер Сіті зацікавився двома захисниками збірної України.

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