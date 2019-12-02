Степаненко: Нормальний жереб, можна грати

Збірна України може грати із всіма командами у своїй групі на Євро-2020.

Про це розповів півзахисник Тарас Степаненко.

"Нідерланди ми знали відразу. Австрію в принципі очікували. Переживали, щоб Португалія не попалась, топова збірна. З іншими можна грати, нормальний жереб. У всіх команд є шанс пройти далі.

Четверту команду яку хочем? Там грузини сильно до нас рвуться, наш Давід Хочалава. Однак зрозуміло, коли вийде Румунія, то буде Румунія.

Всі прекрасно розуміють, що завданням буде вихід із групи та прохід якомога далі", - розповів Степаненко.