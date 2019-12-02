Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко на церемонії вручення нагороди Футбольні зірки України-2019 біде підтримувати своїх партнерів.
Про це розповів сам гравець.
"За кого буду вболівати у номінації найкращий гравець? Я буду підтримувати гравців своєї команди, номіновані Тайсон і Марлос.
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Тим не менше вважаю, що Віктор Циганков є достойним кандидатом. Як більшість проголосувала, так і буде правильно", - розповів Степаненко.
Нагадаємо, Маріуполь відібрав очки у Шахтаря у 16 турі УПЛ.