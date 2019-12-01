Рома здолала Верону в 14 турі Серії А

Римляни повернулися до зони Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Рома здобула важку перемогу над Вероною в рамках 14 туру італійської Серії А.

Римлянам вдалося забити швидкий гол, однак господарі поля майже відразу відновили паритет.

Дієго Перотті наприкінці першого тайму знову вивів Рому вперед. Крапку у матчі поставив Генріх Мхітарян на 92-й хвилині.

Чемпіонат Італії - Серія А

1 грудня, 14 тур

Верона - Рома 1:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 17 Клюйверт, 1:1 - 21 Фараоні, 1:2 - 45 Перотті, 1:3 - 90+2 Мхітарян

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