Бойко та Шапаренко вийдуть в основі Динамо на матч з Олімпіком

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 1 грудня, у рамках 14 туру української Прем'єр-ліги Олімпік прийматиме київське Динамо.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами.
Динамо: Бойко - Караваєв, Шабанов, Кадар, Миколенко - Сидорчук, Буяльський - Циганков, Шапаренко, де Пена - Бєсєдін
Запасні: Бущан, Вербич, Шепелєв, Соль Гармаш, Родрігеш, Кендзьора
Олімпік: Пеньков, Ксьонз, Гришко, Лук'янчук, Снурніцин, Цимбалюк, Кравчук, Політило, Балашов, Тейшейра, Захеді
Запасні: Чекотун, Трубочки, Зотько, Завійський, Чарльз
Нагадаємо, Маріуполь відібрав очки у Шахтаря. Раніше, Ворскла перемогла Колос.