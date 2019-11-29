Марсель здолав Брест у 15 турі Ліги 1

Господарі проявили характер і досить швидко зробили переможний рахунок

Джерело - Чемпіон.

У матчі 15 туру французької Ліги 1 Марсель зустрічався з Брестом.

У другому таймі завдяки голу Сарра Марсель вийшов вперед. Наприкінці матчу здавалося, що гостям вдалося уникнути поразки, але сталося інакше. Брест забив гол і у наступній атаці пропустив. Радонич гарматним ударом за меж штрафного майданчику знову вивів господарів вперед.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

15 тур, 29 листопада

Марсель - Брест 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 57 Сарр, 1:1 - 88 Кардона, 2:1 - 89 Радонич

Нагадаємо, шість клубів забезпечили собі участь в плей-оф Ліги чемпіонів.

Раніше, ПСЖ врятувався у матчі з Реалом.