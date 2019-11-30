Джерело - zarya-lugansk.com.
Перемога над Карпатами дозволила Зорі здобути впевненість перед наступними матчами УПЛ.
Про це розповів головний тренер луганського клубу Віктор Скрипник.
"Це були дуже важливі три очки. Всі знають, з ким ми граємо, які нас чекають фінальні ігри в цьому році. Для впевненості нам потрібно було набрати три очки, де ми були фаворитами. У наступних двох іграх фаворитами ми не будемо. Ніхто не збирається грати, як вийде. Ми будемо налаштовуватися, йти вперед, атакувати. Подивимося, як в результаті вийде.
Зараз насолоджуємося перемогою, а з завтрашнього дня почнемо підготовку до гри з Динамо. Не потрібно описувати суперника. Всі знають ігрові можливості киян. Хочемо зіграти не першим номером, але показати хорошу гру!", - розповів Скрипник.
Нагадаємо, Зоря перемогла Карпати у 16 турі УПЛ.
Раніше, Дніпро-1 на виїзді переграв Львів у 16 турі УПЛ.