Аталанта із Маліновським розгромила Брешію у 14 турі Серії А

Матч завершився впевненою перемогою Аталанти

Джерело - Чемпіон.

У матчі 14 туру Серії А Брешія вдома приймала Аталанту.

Дублем відзначився хорватський півзахисник Маріо Пашаліч. Наприкинці матчу третій гол у ворота Брешії забив Йосип Ілічич.

Відзначимо, що український півзахисник Руслан Маліновський зявився на полі у другому таймі.

Чемпіонат Італії – Серія А

14 тур, 30 листопада

Брешія – Аталанта 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 26 Пашаліч, 0:2 – 61 Пашаліч, 0:3 - 90+2 Ілічич

Раніше, Мілан та Наполі розписали мирову в 13 турі Серії А.

Нагадаємо, Ювентус здобув вольову перемогу над Аталантою Маліновського.