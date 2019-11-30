Аталанта із Маліновським розгромила Брешію у 14 турі Серії А

Джерело - Чемпіон.
У матчі 14 туру Серії А Брешія вдома приймала Аталанту.
Дублем відзначився хорватський півзахисник Маріо Пашаліч. Наприкинці матчу третій гол у ворота Брешії забив Йосип Ілічич.
Відзначимо, що український півзахисник Руслан Маліновський зявився на полі у другому таймі.
Чемпіонат Італії – Серія А
14 тур, 30 листопада
Брешія – Аталанта 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 26 Пашаліч, 0:2 – 61 Пашаліч, 0:3 - 90+2 Ілічич
Раніше, Мілан та Наполі розписали мирову в 13 турі Серії А.
Нагадаємо, Ювентус здобув вольову перемогу над Аталантою Маліновського.