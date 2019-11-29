Джерело - football.uа.
Лондонський Арсенал офіційно звільнив головного тренера іспанця Унаї Емері.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Наставник був звільнений через незадовільні результати команди. Напередодні лондонці програли в Лізі Європи Айнтрахту, довівши серію без перемог до семи поєдинків.
Із сьогоднішнього дня функції виконуючого обов'язки головного тренера покладено на Фредріка Юнгберга, який входив у тренерський штаб Емері з червня цього року.
Нагадаємо, Арсенал поступився Айнтрахту у 5 турі Ліги Європи.
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