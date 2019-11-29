Арсенал під керівництвом Емері видав семиматчеву серію без перемог

Лондонський Арсенал офіційно звільнив головного тренера іспанця Унаї Емері.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Наставник був звільнений через незадовільні результати команди. Напередодні лондонці програли в Лізі Європи Айнтрахту, довівши серію без перемог до семи поєдинків.

Із сьогоднішнього дня функції виконуючого обов'язки головного тренера покладено на Фредріка Юнгберга, який входив у тренерський штаб Емері з червня цього року.

Нагадаємо, Арсенал поступився Айнтрахту у 5 турі Ліги Європи.

Раніше повідомлялося, що Реал хоче підписати Обамеянга.