Захисник Динамо перейде до Бенфіки у 2020 році

Бразилець в поточному сезоні жодного разу не зіграв за киян

У 2020 році бразильський захисник київського Динамо Сідклей перейде до Бенфіки.

Про це повідомляє FutebolNews.

Не уточнюється, чи йдеться про зимове трансферне вікно.

Раніше повідомлялося, що кияни готові віддати футболіста в оренду.

26-річний бразилець в поточному сезоні жодного разу не зіграв за київський клуб. Всього на його рахунку 1 гол і 2 ассисти в 23 матчах за Динамо.

Тransfermarkt оцінює гравця в 4,5 мільйона євро. Його контракт з українським клубом розрахований до літа 2023 року.

Бенфіка раніше спростувала інтерес до Сідклею.