Лідер Ліверпуля вибув до кінця року

Фабінью ризикує пропустити найближчі десять матчів

Півзахисник команди Ліверпуля Фабінью пропустить найближчі матчі через травму.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Футболіст отримав травму щиколотки в матчі п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Наполі (1:1). Медичне обстеження показало, що Фабінью не зіграє до кінця поточного року. У зв'язку з цим футболіст ризикує пропустити найближчі десять ігор Ліверпуля у всіх турнірах.

Найближчим часом бразильський хавбек приступить до відновлення під наглядом лікарів. Відзначається, що гравець що бразилець почне спеціальну реабілітаційну програму з медичної командою "червоних" на базі клубу в Мелвуді.

У поточному сезоні Фабіньо провів за Ліверпуль 19 матчів, забив 1 гол і зробив 2 результативні передачі.

Нагадаємо, вісім клубів офіційно оформили вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.