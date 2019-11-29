Жеребкування Євро-2020: двоє невідомих

Джерело - Чемпіон.

Якщо вболівальники чекають чогось більше, ніж футбольних матчів – так це жеребкування. Одні фанати хочуть, щоб їх команди зіграла з суперниками по цікавіше, інші більше турбуються про те, щоб пощастило і випав хтось слабкий. І ті, і інші, напевно, будуть уважно стежити за жеребкуванням Євро-2020, яке відбудеться вже в суботу 30 листопада (початок о 19:00 за Києвом). Церемонія відбудеться в столиці Румунії Бухаресті в виставковому центрі Romexpo.

До речі, хоч склад груп ще не сформований, аналітики Parimatch вже зробили попередній прогноз на переможця Євро-2020. Головний претендент тут Франція. Далі йдуть Англія, Бельгія, Нідерланди та Німеччина. Україна ж замикає ТОП-10.

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Нагадаємо, що фінальна частина Євро-2020 пройде в 12 містах з 12 червня по 12 липня наступного року. Всього за Кубок Анрі Делоне змагатимуться 24 збірних. Кваліфікація вже визначила 20 учасників чемпіонату Європи, ще чотири путівки розіграються в наступному році у Лізі націй УЄФА. Якщо нам випаде такий суперник, то повний склад своєї групи С ми дізнаємося взагалі лише навесні.

Система жеребкування, як і сам Євро, в цей раз досить незвичайна. Наприклад, ми вже точно знаємо, що зіграємо зі збірною Голландії. Не найслабший суперник, м'яко кажучи, і це при тому, що ми потрапили в перший кошик, що дозволило уникнути зустрічей з Італією, Іспанією, Німеччиною і Англією. Зате нам ще цілком може попастися в групу ... Португалія. Втім, Туреччина, Австрія, Швеція і Чехія з третьому кошику теж не подарунки.

Якщо ж брати найменш грізні збірні, то з можливих суперників ми можемо розраховувати на Грузію, Північну Македонію, Білорусь і Косово. Якщо, звичайно, пощастить.