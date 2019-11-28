Жеребкування Євро-2020: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.

У столиці Румунії Бухаресті в суботу, 30 листопада, відбудеться жеребкування фінальної стадії чемпіонату Європи з футболу 2020 року.

Кваліфікація чемпіонату Європи-2020 майже завершена. Залишилося визначити чотирьох учасників форуму, які отримали додатковий шанс в плей-оф Ліги націй.

Учасники стикових матчів Євро-2020.

Шлях A: Ісландія, Болгарія, Угорщина, Румунія

Шлях B: Боснія і Герцеговина, Словаччина, Ірландія, Північна Ірландія

Шлях C: Шотландія, Норвегія, Сербія, Ізраїль

Шлях D: Грузія, Північна Македонія, Косово, Білорусь

Це буде навесні, а вже зараз – жеребкування групової стадії Євро-2020.

Деякі комбінації команд уже відомі завдяки прив'язці збірних до міст проведення поєдинків. Наприклад, у групі С Україна потрапила до компанії Нідерландів. Ще двох суперників, - з третього і четвертого кошиків, - визначить жереб.

Початок жеребкування о 19:00 за Києвом.

В Україні в прямому ефірі процедуру покаже телеканал Футбол 1. В Інтернеті церемонію можна переглянути на платформі Oll.tv. (Трансляція платна)

Крім того, текстову трансляцію жеребкування буде здійснювати наш сайт.