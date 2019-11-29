Джейдон Санчо може змінити клуб

Молодий вінгер дортмундської Боруссії Джейдон Санчо в найближче міжсезоння може покинути німецький клуб.

Про це повідомляє The Independent.

Керівництво німецького клуб незадоволене поведінкою 19-річного гравця. Англієць багато разів порушував дисципліну, через що не потрапив до стартового складу на гру з Барселоною.

Крім того, у Боруссії обурені тим, що півзахисник зі своїм агентом вже працює над трансфером в інший клуб.

Нагадаємо, Боруссія оштрафувала Санчо на 100 тис євро.

Також, Боруссія хоче підписати Манджукича та Джана.