Джерело - ua-football.com.
Дортмундська Боруссія оштрафувала півзахисника Джейдона Санчо через пізне повернення із розташування збірної Англії.
Про це повідомляє Sport Bild.
За інформацією джерела, сума штрафу склала 100 тисяч євро.
Перед матчем 8-го туру Бундесліги проти менхенгладбахської Боруссії головний тренер Люсьєн Фавр відсторонив Санчо від команди за пізнє повернення зі збірної.
Нагадаємо, гол Ройса приніс перемогу дортмундській Боруссії у 8 турі Бундесліги.
Також, Баварія зіграла внічию з Аугсбургом.