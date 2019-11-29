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Рафаїлов назвав зарплатню футболістів Зорі

Сьогодні 11:51 778 0
Сергій Рафаїлов прокоментував заробітну плату гравців Зорі
Рафаїлов назвав зарплатню футболістів Зорі
#Рафаїлов, #Зоря

Джерело - ТаТоТаке.

Лідери Зорі можуть отримувати до 15 тис доларів в місяць.

Про це розповів генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов.

"Провідний гравець Зорі в місяць може заробити 15 тис доларів, десь в цих межах. Але це не середня зарплата в клубі, вона у нас менше. Це про лідерів команди.

По заробітній платі Зоря знаходиться на 3-4 місці в УПЛ разом з Ворсклою. Якщо вважати преміальні, то ще Олександрія. Але ми скоро скотимся до рівня Прибалтики.

Ось у нас Шарпар перейшов туди - здається, отримує там 12 тис євро. В Білорусь чому їдуть стільки футболістів? У нас економіка країни і економіка футболу не дозволяють платити більше", - розповів Рафаїлов.

Нагадаємо, Рафаїлов вказав на рівень Вернидуба.

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