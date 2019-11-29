Джерело - whoscored.com.
Півзахисник Динамо Беньямін Вербич опинився серед одинадцяти найкращих футболістів 5-го туру групового раунду Ліги Європи.
Про це повідомляє whoscored.com.
Відоме спортивне аналітичне видання whoscored опублікувало символічну збірну 5-го туру групового раунду Ліги Європи. Місце серед одинадцятки найкращих знайшлось і для півзахисника Динамо Беньяміна Вербича, який отримав оцінку 8.4.
Нагадаємо, 13 клубів офіційно оформили вихід з групи Ліги Європи.
Раніше, Динамо у меншості програло Мальме.