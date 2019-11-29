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Вербич ввійшов у символічну збірну 5-го туру Ліги Європи

Сьогодні 11:14 640 0
Беньямін Вербич виявився найкращим у складі Динамо у матчі із Мальме
Вербич ввійшов у символічну збірну 5-го туру Ліги Європи
#Вербич, #Динамо, #Ліга Європи

Джерело - whoscored.com.

Півзахисник Динамо Беньямін Вербич опинився серед одинадцяти найкращих футболістів 5-го туру групового раунду Ліги Європи.

Про це повідомляє whoscored.com.

Відоме спортивне аналітичне видання whoscored опублікувало символічну збірну 5-го туру групового раунду Ліги Європи. Місце серед одинадцятки найкращих знайшлось і для півзахисника Динамо Беньяміна Вербича, який отримав оцінку 8.4.

Нагадаємо, 13 клубів офіційно оформили вихід з групи Ліги Європи.

Раніше, Динамо у меншості програло Мальме.

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