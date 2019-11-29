Динамо продемонструвало неймовірну гру у матчі із Мальме у Лізі Європи.

Про це розповів капітан шведського клубу Маркус Русенберг.

"Динамо було неймовірно хорошим. Нам пощастило забити ранній гол. Суперник був неймовірно швидким, вони активно діяли через лівий фланг. Ми не змогли їх стримати взагалі протягом першої половини, але в другому таймі ми закрили опонентів трохи краще. Це був досить відкритий матч. Були дві команди, які грали неймовірно добре з м'ячем і, можливо, трохи гірше без м'яча", - відзначив Русенберг.