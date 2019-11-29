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Русенберг: Динамо було неймовірне

Сьогодні 10:34 740 0
Маркус Русенберг прокоментував матч із Динамо
Русенберг: Динамо було неймовірне
#Мальме, #Динамо

Джерело - dynamo.kiev.ua.

Динамо продемонструвало неймовірну гру у матчі із Мальме у Лізі Європи.

Про це розповів капітан шведського клубу Маркус Русенберг.

"Динамо було неймовірно хорошим. Нам пощастило забити ранній гол. Суперник був неймовірно швидким, вони активно діяли через лівий фланг. Ми не змогли їх стримати взагалі протягом першої половини, але в другому таймі ми закрили опонентів трохи краще. Це був досить відкритий матч. Були дві команди, які грали неймовірно добре з м'ячем і, можливо, трохи гірше без м'яча", - відзначив Русенберг.

Нагадаємо, фанати Мальме неймовірним перформансом провели на пенсію свого капітана.

Раніше, Динамо у меншості програло Мальме.

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