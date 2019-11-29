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Михайличенко: Не можна пропускати м'ячі в дебюті таймів

Сьогодні 01:10 375 0
Михайличенко: Не можна пропускати м'ячі в дебюті таймів

Джерело - Чемпіон.

Гравці Динамо самі винні у своїй поразці від Мальме.

Про це сказав тренер киян Олексій Михайличенко.

"У тому, що ми програли, вважаю, винні самі - не можна пропускати м'ячі в дебюті таймів. У нас не вийшла гра з багатьох причин, але я не буду зараз про них говорити. Були допущені помилки, не було продовження першого тайму після перерви. У першому таймі було відчуття переваги і того, що все знаходиться в наших ногах. Результат такий, який є. Будемо готуватися до останньої гри з Лугано, в якій все буде вирішуватися",-сказав Михайличенко.

У шостому турі групового турніру Ліги Європи Динамо прийме Лугано. У цій зустрічі киян влаштує тільки перемога.

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