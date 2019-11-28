Реалізований пенальті приніс перемогу гостям

Джерело - Чемпіон.

У матчі 5 туру Ліги Європи Олександрія у Львові програла німецькому Вольфсбургу.

Олександрія втратила шанси на вихід з групи Ліг Європи сезону 2019/2020 років.

Ліга Європи

5 тур, 28 листопада

Група І

Олександрія – Вольфсбург 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 45+1 Вегхорст (пен)

ФК Олександрія: Юрій Паньків, Владислав Бабогло, Кирило Ковалець (Денис Безбородько 39), Денис Мірошніченко, Андрій Запорожан, Валерій Лучкевич (Максим Задерака 86), Павло Пашаєв, Дмитро Шастал (Максим Третьяков 55), Дмитро Гречишкін, Євген Банада, Каспарс Дубра

Вольфсбург: Коен Кастельс, Вілліам де Азеведо (Кевін Мбабу 90+1), Джеффрі Брума, Ваут Вегорст, Адмір Мехмеді (Фелікс Клаус 80), Жером Руссійон, Жозуа Гілявогі, Джон Ентоні Брукс, Максиміліан Арнольд, Марсель Тіссеран, Жоау Віктор (Ренато Штеффен 61)

Попередження: Павло Пашаєв 45+1, Денис Безбородько 71 – Джеффрі Брума 19, Жером Руссійон 69, Вілліам де Азеведо 88

Раніше, Астана сенсаційно перемогла Манчестер Юнайтед.