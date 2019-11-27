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Захисник Динамо міг перейти до Зорі

Сьогодні 21:05 217 0
Луганський клуб не став чекати
Захисник Динамо міг перейти до Зорі
#Попов, #Зоря

Джерело - sportarena.com.

Захисник Динамо Денис Попов міг опинитися в Зорі, але гравець був травмований і перехід не відбувся.

Про це гендиректор Зорі Сергій Рафаїлов заявив в ефірі ТаТоТаке.

"Ми зараз не залежимо від Динамо. Хіба можна у Динамо щось викупити? Там астрономічні суми за цих футболістів. У планах більше не брати нових футболістів звідти.

Єдине, хотіли взяти Попова. Це було. Але на той момент він був травмований. Динамо було готове його відпустити. Але наш тренер не захотів чекати, і ми не шкодуємо", - сказав Рафаїлов.

Раніше, УПЛ перенесла матч Динамо – Зоря. 

Нагадаємо, Олександрія переграла Зорю у 15 турі УПЛ.

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