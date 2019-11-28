Арсенал бажає придбати Родрігеса

Хавбек Реала може перейти до Арсенала

Лондонський Арсенал у найближче зимове трансферне вікно хоче купити хавбека мадридського Реала Хамеса Родрігеса.

Про це повідомляє El Desmarque.

Керівництво "канонірів" готове запропонувати "вершковим" 42 млн євро за 28-річного гравця. Повідомляється, що Реал хоче виручити з продажу колумбійця як мінімум 50 млн євро.

Відзначимо, що в цьому сезоні Родрігес провів 7 матчів за Реал в чемпіонаті Іспанії, забив 1 м'яч і зробив 1 асист.

Раніше повідомлялося, що Реал хоче підписати Обамеянга.

Нагадаємо, Обамеянг став новим капітаном Арсенала.