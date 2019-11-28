Помер колишній тренер збірної Австралії

Джерело - isport.ua.
У Нідерландах помер відомий футболіст і тренер Пім Вербеке.
Про це повідомляє прес-служба рідного клубу Врбека Спарти.
Спеціаліст помер у віці 64 років через тривалу хворобу.
Варто зазначити, що за свою тривалу тренерську кар'єру Пім Вербеке встиг попрацювати зі збірними Оману, Південної Кореї, Австралії і ОАЕ. Також, він був асистентом в Боруссії М, ПСВ і інших командах.
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