Помер колишній тренер збірної Австралії

Спеціаліст допомагав Хіддінку

У Нідерландах помер відомий футболіст і тренер Пім Вербеке.

Про це повідомляє прес-служба рідного клубу Врбека Спарти.

Спеціаліст помер у віці 64 років через тривалу хворобу.

Варто зазначити, що за свою тривалу тренерську кар'єру Пім Вербеке встиг попрацювати зі збірними Оману, Південної Кореї, Австралії і ОАЕ. Також, він був асистентом в Боруссії М, ПСВ і інших командах.

Раніше, помер восьмиразовий призер Тур де Франс.

Нагадаємо, іранська дівчина померла після бою зі змішаних єдиноборств.