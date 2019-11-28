Команда УПЛ може знятися з чемпіонату

Львівські Карпати можуть знятися з чемпіонату України через не вирішене земельне питання.

Про це клуб заявив у відкритому листі до мера міста Андрія Садового.

"Зараз питання "бути чи не бути?" як ніколи гостро стоїть перед клубом. Чи існуватимуть Карпати, залежить саме від Вас. І саме Ви будете відповідальні перед наступними поколіннями, якщо Карпати зникнуть разом з професійною командою та сотнями юних хлопчаків, які займаються у школі та Академії", - зокрема зазначено у зверненні.