Американський фонд викупив частку компанії власника Манчестер Сіті

Власником контрольного пакета акцій залишилася Abu Dhabi United Group

Американський інвестиційний фонд Silver Lake купув частку в City Football Group (CFG), власника англійського футбольного клубу Манчестер Сіті.

Про це повідомила пресслужба Silver Lake.

Компанія заплатить 500 млн доларів за частку у City Football Group, остання планує використати отримані кошти для розширення бізнесу за кордоном і розвитку технологічних та інфраструктурних активів.

Власником контрольного пакета акцій залишилася Abu Dhabi United Group.

Нагадаємо, власники Ман Сіті придбали ще один футбольний клуб.