Українського арбітра підозрюють у хабарництві

28-річного арбітра підозрюють у корупції

Українського футбольного арбітра Владислава Дороша підозрюють у хабарництві.

Про це повідомляє Главком.

На банківський рахунок арбітра в цілому було перераховано 132,5 тис гривень перед трьома матчами першої ліги сезону 2017/18: Волинь - Полтава (2:0), Волинь - Миколаїв (0:1) і Миколаїв - Гірник-Спорт (1:0). У всіх цих зустрічах Дорош був головним рефері.

Гроші надходили від екс-арбітра Мирона Биця, колишнього футболіста Сергій Чернякова і адміністратора Миколаєва Андрія Токарського. При цьому Дорош частину суми відправив на рахунки своїх асистентів і спостерігачам арбітражу.

У комітеті арбітрів УАФ джерела підтвердили, що дані матчі і причетні до них особи перебувають під підозрою.

Нагадаємо, українські арбітри обслуговуватимуть матч Ліги Європи.

Також, українка у ТОП-10 найкращих рефері світу.