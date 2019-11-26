Катерина Монзуль потрапила у рейтинг найкращих суддів світу

Українка Катерина Монзуль увійшла у рейтинг найкращих арбітрів світу.

90 експертів та журналістів з усіх континентів узяли участь у референдумі з визначення кращого арбітра 2019 року серед жінок. Упевнену перемогу в опитуванні здобула француженка Стефані Фороппарт. Українка Катерина Монзуль посіла 6 місце.

Цього року українка працювала на матчах жіночого чемпіонату світу. У ролі головного арбітра українка виступала у трьох іграх: Німеччина — Іспанія (1:0), Камерун — Нова Зеландія (2:1) у груповому раунді та Франція — США (1:2) у чвертьфіналі.

Також, вона має досвід роботи на жіночій Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, Смалійчук звинуватив Федецького у роботі з суддями.