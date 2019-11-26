 Українка у ТОП-10 найкращих рефері світу | Футбол | Champion.com.ua
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Українка у ТОП-10 найкращих рефері світу

Сьогодні 09:55 571 0
Катерина Монзуль потрапила у рейтинг найкращих суддів світу
Українка у ТОП-10 найкращих рефері світу
#Монзуль

Джерело - ua-football.com.

Українка Катерина Монзуль увійшла у рейтинг найкращих арбітрів світу.

90 експертів та журналістів з усіх континентів узяли участь у референдумі з визначення кращого арбітра 2019 року серед жінок. Упевнену перемогу в опитуванні здобула француженка Стефані Фороппарт. Українка Катерина Монзуль посіла 6 місце.

Цього року українка працювала на матчах жіночого чемпіонату світу. У ролі головного арбітра українка виступала у трьох іграх: Німеччина — Іспанія (1:0), Камерун — Нова Зеландія (2:1) у груповому раунді та Франція — США (1:2) у чвертьфіналі.

Також, вона має досвід роботи на жіночій Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, Смалійчук звинуватив Федецького у роботі з суддями.

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