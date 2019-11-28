Україна втратила дві позиції у рейтингу ФІФА

Джерело - ffu.ua.
ФІФА оновила рейтинг збірних, в якому національна команда України тепер займає 24 місце.
Про це повідомляє УАФ.
У порівнянні із жовтневим реєстром рейтингу національна команда втратила дві позиції.
Рейтинг ФІФА:
1. Бельгія — 1765
2. Франція — 1733
3. Бразилія — 1712
4. Англія — 1661
5. Уругвай — 1645
6. Хорватія— 1642
7. Португалія — 1639
8. Іспанія — 1636
9. Аргентина — 1623
10. Колумбія — 1622
…
24. Україна — 1537
Збірна України завершила відбірковий турнір Євро-2020 на першому місці у групі В, і очікує на жеребкування фінальної частини турніру, яке відбудеться 30 листопада.
Раніше, Шевченко зазначав, що неможливо постійно показувати хороший футбол, але ми до цього прагнемо.