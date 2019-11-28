Україна втратила дві позиції у рейтингу ФІФА

Збірна України тепер займає 24-е місце

ФІФА оновила рейтинг збірних, в якому національна команда України тепер займає 24 місце.

Про це повідомляє УАФ.

У порівнянні із жовтневим реєстром рейтингу національна команда втратила дві позиції.

Рейтинг ФІФА:

1. Бельгія — 1765

2. Франція — 1733

3. Бразилія — 1712

4. Англія — 1661

5. Уругвай — 1645

6. Хорватія— 1642

7. Португалія — 1639

8. Іспанія — 1636

9. Аргентина — 1623

10. Колумбія — 1622

…

24. Україна — 1537

Збірна України завершила відбірковий турнір Євро-2020 на першому місці у групі В, і очікує на жеребкування фінальної частини турніру, яке відбудеться 30 листопада.

Раніше, Шевченко зазначав, що неможливо постійно показувати хороший футбол, але ми до цього прагнемо.