Моурінью подякував болбою, який розпочав гольову атаку Тоттенгема

Головний тренер Тоттенгема Жозе Моурінью відзначив роботу болбоя, який швидко повернув мяч у гру, що допомогло Гарі Кейну забити гол у ворота Олімпіакоса.

Про це розповів сам португальський спеціаліст.

"Потрібно бути класним болбоем, щоб швидко повернути м'яч в гру. З 10 до 16 років я був таким же, цей хлопчик теж молодець. Він добре розуміє гру, читає її, а не просто дивиться з трибун. Для нього гра - це життя. Мені хотілося запросити його в роздягальню, але він кудись пропав", - відзначив Моурінью.