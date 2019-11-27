Моурінью подякував болбою, який розпочав гольову атаку Тоттенгема

Джерело - isport.ua.
Головний тренер Тоттенгема Жозе Моурінью відзначив роботу болбоя, який швидко повернув мяч у гру, що допомогло Гарі Кейну забити гол у ворота Олімпіакоса.
Про це розповів сам португальський спеціаліст.
"Потрібно бути класним болбоем, щоб швидко повернути м'яч в гру. З 10 до 16 років я був таким же, цей хлопчик теж молодець. Він добре розуміє гру, читає її, а не просто дивиться з трибун. Для нього гра - це життя. Мені хотілося запросити його в роздягальню, але він кудись пропав", - відзначив Моурінью.
Jose Mourinho makes sure the ball boy gets the respect he deserves for the assist 👏👏👏— Football on BT Sport (@btsportfootball) November 26, 2019
Class. pic.twitter.com/4zWt0Jxwco
Нагадаємо, Тоттенгем розібрався з Олімпіакосом.
Також, шість клубів забезпечили собі участь в плей-оф Ліги чемпіонів.