Моурінью подякував болбою, який розпочав гольову атаку Тоттенгема

Головний тренер Тоттенгема Жозе Моурінью відзначив роботу болбоя, який швидко повернув мяч у гру, що допомогло Гарі Кейну забити гол у ворота Олімпіакоса.

Про це розповів сам португальський спеціаліст.

Jose Mourinho makes sure the ball boy gets the respect he deserves for the assist 👏👏👏



Class. pic.twitter.com/4zWt0Jxwco