Еден Азар знову може пропустити важливі матчі через травму

Хавбек Реала Еден Азар не зміг дограти до кінця матч 5-го туру Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

Про це повідомляє Marca.

Бельгієць був замінений на 69-й минути і залишав поле кульгаючи. Наставник Реала Зінедін Зідан вказав на важкість травми.

"Це не просто забій. Там забій і вивих", - розповів Зідан.

За інформацією ЗМІ, Азар пошкодив той же гомілкостоп, що і влітку 2017 року. Тоді йому потрібна була операція. Сьогодні, 27 листопада, Азар пройде медогляд, за результатами якого йому буде поставлений остаточний діагноз.

Нагадаємо, ПСЖ врятувався у матчі з Реалом.