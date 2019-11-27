Джерело - sport.ua.
Хавбек Реала Еден Азар не зміг дограти до кінця матч 5-го туру Ліги чемпіонів проти ПСЖ.
Про це повідомляє Marca.
Бельгієць був замінений на 69-й минути і залишав поле кульгаючи. Наставник Реала Зінедін Зідан вказав на важкість травми.
"Це не просто забій. Там забій і вивих", - розповів Зідан.
За інформацією ЗМІ, Азар пошкодив той же гомілкостоп, що і влітку 2017 року. Тоді йому потрібна була операція. Сьогодні, 27 листопада, Азар пройде медогляд, за результатами якого йому буде поставлений остаточний діагноз.
Нагадаємо, ПСЖ врятувався у матчі з Реалом.