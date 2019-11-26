Попов: Я люблю Динамо

Захисник Динамо Денис Попов хоче бути основним гравцем у київському клубі.

Про це розповів сам гравець.

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"Моя мета зрозуміла. Я хочу грати, тому що я молодий гравець. І я люблю свій клуб Динамо і хочу бути основним гравцем.

Порівняння з Рамосом? Якщо хочуть, нехай порівнюють. Я просто сказав, що це мій кумир. Я не скажу, що ми з ним схожі. Він - капітан Реала, це зовсім інший рівень.

Я - капітан Динамо? У такому клубі бути капітаном - це велика відповідальність. І потрібно бути готовим до цього психологічно. Я думаю, це дуже важко. На капітанові лежить велика відповідальність ", - сказав Попов.