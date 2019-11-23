 Вест Гем Ярмоленка програв Тоттенгему в 13 турі АПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Вест Гем Ярмоленка зазнав третьої поразки поспіль в АПЛ

Сьогодні 16:26 326 0
Успішний дебют Моурінью на чолі Тоттенгема
Вест Гем Ярмоленка зазнав третьої поразки поспіль в АПЛ
#Вест Гем, #Тоттенгем

Джерело - Чемпіон.

У 13-му турі англійської АПЛ Вест Гем українця Андрія Ярмоленка вдома програв Тоттенгему.

У другій частині першого тайму команді Моурінью вдалося забити двічі, що і визначило долю матчу. Після перерви Кейн довів рахунок до розгромного. Господарям вдалося забити два голи. Але все одно поразка. Це вже третя поспіль поразка Вест Гема в АПЛ.

Для гостей це був перший матч під керівництвом Моурінью. Успішний дебют португальця на чолі Тоттенгема.

Українець Андрій Ярмоленко у цьому матчі вийшов з перших хвилин і був замінений на 56-ій хвилині. 

Чемпіонат Англії - АПЛ
13 тур, 23 листопада 

Вест Гем - Тоттенгем 2:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 36 Хін Мін, 0:2 - 43 Лукас. 0:3 - 50 Кейн, 1:3 - 71 Антоніо, 2:3 - 90+7 Огбонна

Раніше, Моурінью назвав першу трансферну ціль Тоттенгема.

Нагадаємо, Почеттіно зворушливо попрощався з гравцями Тоттенгема.

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