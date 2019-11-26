Мбаппе: Я не заслуговую Золотий м’яч

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе не розраховує виграти Золотий мяч у цьому році.

Про це розповів сам гравець.

"Чи можу я виграти Золотий м'яч в цьому році? Потрібно бути реалістом, я не заслуговую Золотий м'яч. Є футболісти, які зробили більше. З ПСЖ ми виграли не всі національні трофеї, а в Лізі чемпіонів розчарували. Звичайно, на індивідуальному рівні я виграв багато трофеїв, але футбол грають не поодинці, потрібно це прийняти.

У мене є час, щоб виграти Золотий м'яч. Я не поспішаю, не отримаємо цією ідеєю", - відзначив Мбаппе.