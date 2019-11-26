Жезус: Зінченко поводиться як бразилець

Нападник Манчестер Сіті відзначив якості українського захисника Олександра Зінченка.

Про це розповів сам бразильський гравець.

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"Цей хлопець щасливий весь час. Це незвично, і цим він дуже сильно відрізняється від інших. Я маю на увазі, що ми, бразильці, схильні бути щасливими, веселитися, співати і танцювати. А він, хоч і не мій співвітчизник, але поводиться так само. Він теж постійно отримує задоволення від життя. Зінченко - відмінний хлопець", - відзначив Жезус.